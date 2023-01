TREMPLIN SO’JAM / Ouverture des inscriptions ! Le Réacteur, 8 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux.

TREMPLIN SO’JAM / Ouverture des inscriptions ! 9 janvier – 14 février Le Réacteur

Tremplin ouvert à tous les artistes issus du territoire GPSO (Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-Les- Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves, Ville d’Avray)

Le Réacteur 91 avenue de Verdun 92130 Issy les Moulineaux Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

ÉTAPES DU TREMPLIN

1. Clôture des candidatures le 15 février 2023

2. Présélection par un jury sur supports audio et dossier d’inscription

3. 1 / 2 finale en live devant un jury le samedi 11 mars à L’Espace Icare

(Issy-les-Moulineaux) et le samedi 25 mars au Conservatoire Issy-Vanves

– site de Vanves (Auditorium de l’Ode)

4. Finale en conditions scéniques avec jury et public le jeudi 20 avril au

Conservatoire Issy-Vanves – site d’Issy-les-Moulineaux (Auditorium Niedermeyer)

Ce tremplin a pour objectif de détecter et de promouvoir la musique actuelle et le jazz dans une esthétique large. Ouvert à tous les groupes, musiciens, chanteurs, auteurs- compositeurs issus du territoire GPSO (Boulogne-Billancourt / Chaville / Issy-Les- Moulineaux / Marnes-la-Coquette / Meudon / Sèvres / Vanves / Ville d’Avray), il offrira au lauréat une programmation en 1re partie d’un concert professionnel, l’enregistrement d’un 5 titres et une résidence organisée par le Conservatoire Issy-Vanves et le Réacteur. Lors de la finale, 3 groupes seront sélectionnés pour participer à la Fête de la musique le 21 juin 2023 à Issy-les-Moulineaux.

CONDITIONS :

Les groupes déjà produits par un label ne peuvent pas participer à ce tremplin.

La proposition musicale doit s’inscrire dans l’esthétique « jazz – musiques actuelles ». Chaque groupe devra proposer des compositions originales lors de l’envoi de sa candidature et 1 seule reprise sera autorisée lors des sélections sur scène.

Les groupes sélectionnés pour la demi-finale devront présenter un programme de 20 minutes sur scène avec 3 titres maximum (1 cover autorisé).

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Par email : tremplinsojam@gmail.com en précisant les informations suivantes :

– Nom du groupe, style musical et ville de référence

– Noms, prénoms, instruments et âges des musiciens

– Nom, prénom, téléphone, email et adresse du référent du groupe

– Biographie du groupe en 10 lignes maximum (histoire, influences musicales, thèmes des morceaux, ou toute information que vous jugerez utile de porter à l’attention du jury) – 2 photos en bonne résolution minimum 1Mo – Liste des concerts passés et à venir

– Liens vers 3 morceaux maximum (Site Internet, YouTube, Facebook, Instagram, Bandcamp, SoundCloud, etc…).

Plus d’infos sur www.seineouest.fr, www. lereacteur.fr et au 06 07 36 58 25.



