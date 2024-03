Le RDV des livres « Tape à l’oeil » Bibliothèque – 5e étage Rennes, jeudi 14 mars 2024.

Événement des Champs Libres Jeudi 14 mars, 17h30

Du 2024-03-14 17:30 au 2024-03-14 18:30.

Des coups de coeur, des pépites, de la convivialité ! Venez découvrir le travail d’Annie Bocel, spécialiste de l’estampe et de la gravure de poinçons typographiques. Un RDV participatif animé par les bibliothécaires pour échanger et découvrir des livres originaux, inspirants, ainsi que des savoir-faire et métiers d’art.

Bibliothèque – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine