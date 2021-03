Arreau Arreau Arreau, Hautes-Pyrénées Le rdv des histoires Arreau Catégories d’évènement: Arreau

Hautes-Pyrénées

Le rdv des histoires, 27 mars 2021-27 mars 2021, Arreau. Le rdv des histoires 2021-03-27 10:30:00 10:30:00 – 2021-03-27 12:00:00 12:00:00 à la médiatheque ARREAU

Arreau Hautes-Pyrénées Arreau 10h30 pour les enfants de 0 à 3 ans et 11h15 pour les enfants de 3 à 6 ans.

Inscription obligatoire car places limitées Le rdv des histoires organisé par la médiathèque Arreau et l’AIREL. Le printemps s’invite dans mon jardin. Lecture de poésies pour les enfants de 0 à 6 ans. Retrouvons nous à 10h30 le samedi 27 mars à la médiathèque d’arreau, au château des Nestes. mediatheque.arreau@gmail.com +33 6 73 11 83 69 Le rdv des histoires organisé par la médiathèque Arreau et l’AIREL. Le printemps s’invite dans mon jardin. Lecture de poésies pour les enfants de 0 à 6 ans. Retrouvons nous à 10h30 le samedi 27 mars à la médiathèque d’arreau, au château des Nestes. 10h30 pour les enfants de 0 à 3 ans et 11h15 pour les enfants de 3 à 6 ans.

Inscription obligatoire car places limitées

Détails Catégories d’évènement: Arreau, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Arreau Adresse à la médiatheque ARREAU Ville Arreau