Le RDV des ados

Médiathèque la Grande Passerelle
2 rue Nicolas Bouvier
Saint-Malo
Ille-et-Vilaine

11 février 2022

Rejoignez-nous le temps d'un après-midi, pendant lequel Stéphanie vous présentera des nouveautés et ses coups de cœur puis, participez à un atelier qui vous permettra de partager vos livres favoris en format papier, audio ou vidéo.

Gratuit – Ouverture des inscriptions un mois avant la date de l'atelier.

mediatheque.animations@saint-malo.fr
+33 2 99 40 78 00

