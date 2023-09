Ciné-concert « Lauren & Hardy » Le Rayon vert Saint-Valery-en-Caux, 23 janvier 2024, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE

Laurel et Hardy forment un des duos comiques les plus connus de l’histoire du 7e art ; leur succès est considérable, ils tourneront ensemble plus de 100 films en 25 ans de carrière. L’Orchestre régional de Normandie nous permet de (re)découvrir les premiers temps du cinéma burlesque américain avec trois courts métrages, remis en musique par Cyrille Aufort éminent compositeur français de musiques de films. Jean Deroyer et les musiciens de l’Orchestre régional de Normandie font voler les notes comme les tartes à la crème et on rit aux larmes devant les gags et les maladresses de ce tandem de choc. Une soirée exceptionnelle à vivre et à partager en famille !

DURÉE : 1h

TARIFS B : 10 à 19€

6 ans +

A 20 h au Rayon vert.

2024-01-23 20:00:00 fin : 2024-01-23 . .

Le Rayon vert Rue de la Grâce de Dieu

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE

Laurel and Hardy are one of the best-known comedy duos in the history of the 7th art; their success was considerable, and they made over 100 films together in a 25-year career. The Orchestre régional de Normandie (re)discovers the early days of American burlesque cinema with three short films, set to music by Cyrille Aufort, a leading French composer of film scores. Jean Deroyer and the musicians of the Orchestre Régional de Normandie make the notes fly like cream pies, and we laugh to tears at the gags and clumsiness of this shock tandem. An exceptional evening to share with the whole family!

DURATION: 1h

RATES B: 10 to 19?

6 years and up

8pm at Rayon vert

ORQUESTA REGIONAL DE NORMANDÍA

Laurel y Hardy fueron uno de los dúos cómicos más conocidos de la historia del séptimo arte. Su éxito fue considerable, y rodaron juntos más de 100 películas en sus 25 años de carrera. La Orchestre régional de Normandie (re)descubre los inicios del cine burlesco americano con tres cortometrajes musicados por Cyrille Aufort, uno de los principales compositores franceses de partituras cinematográficas. Jean Deroyer y los músicos de la Orchestre Régional de Normandie hacen volar las notas como pasteles de nata, y nos reímos hasta las lágrimas con los gags y las torpezas de este dúo de choque. ¡Una velada excepcional para compartir con toda la familia!

DURACIÓN: 1 hora

TARIFAS B: de 10 a 19?

a partir de 6 años

20:00 h en el Rayon vert

REGIONALORCHESTER DER NORMANDIE

Laurel und Hardy sind eines der bekanntesten Komikerduos in der Geschichte der Filmkunst; ihr Erfolg ist beachtlich, sie drehen in ihrer 25-jährigen Karriere mehr als 100 Filme zusammen. Das Orchestre régional de Normandie ermöglicht es uns, die Frühzeit des amerikanischen Burlesque-Kinos mit drei Kurzfilmen (wieder) zu entdecken, die von Cyrille Aufort, einem bedeutenden französischen Komponisten von Filmmusik, vertont wurden. Jean Deroyer und die Musiker des Orchestre régional de Normandie lassen die Noten wie Sahnetorten fliegen, und man lacht Tränen über die Gags und Ungeschicklichkeiten dieses Tandems. Ein außergewöhnlicher Abend, den man mit der ganzen Familie erleben und teilen kann!

DAUER: 1 Std

TARIFE B : 10 bis 19 ?

6 Jahre +

Um 20 Uhr im Grünen Strahl

Mise à jour le 2023-09-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche