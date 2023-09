Théâtre « Together » Le Rayon vert Saint-Valery-en-Caux, 2 décembre 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

Un couple que tout oppose se retrouve confiné, le seul lien qui les maintient encore ensemble, c’est leur enfant. Forcés à cohabiter, ils vont mettre à l’épreuve leurs convictions à mesure que la pandémie se propage dans le monde. Fidèle à la tradition des « pièces de cuisine » anglaises et magnifique raconteur d’histoires, Dennis Kelly dépeint avec humour et cruauté l’histoire d’Elle et Lui. Dans ce face à face plus politique qu’il n’y parait, la recherche de la vérité confronte les personnages à leur histoire. À mesure qu’avancent les révélations intimes, la morale se trouve de plus en plus ébranlée, le bien et le mal chamboulés. « Que restera t-il des promesses de changement du monde d’après ? », pourrait être la question qui clôturerait cette histoire.

DURÉE 1h20

TARIFS C : de 6 à 11€

14 ans +

A 20 h au Rayon vert.

Le Rayon vert Rue de la Grâce de Dieu

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



A couple with nothing in common find themselves confined, the only thing holding them together is their child. Forced to live together, they will test their convictions as the pandemic spreads around the world. True to the tradition of English « kitchen plays » and a superb storyteller, Dennis Kelly portrays the story of Him and Her with humor and cruelty. In a face-off that is more political than it seems, the search for the truth brings the characters face to face with their own history. As the intimate revelations unfold, morality is increasingly shaken, good and evil turned upside down. « What will remain of the promises of change in the world to come? » could be the question that brings this story to a close.

RUNNING TIME 1h20

RATES C: 6 to 11?

14+ years

At 8pm at Rayon vert

Una pareja sin nada en común se encuentra confinada, lo único que les mantiene unidos es su hijo. Obligados a vivir juntos, pondrán a prueba sus convicciones a medida que la pandemia se extiende por el mundo. Fiel a la tradición de las « obras de cocina » inglesas y magnífico narrador, Dennis Kelly describe la historia de Él y Ella con humor y crueldad. En una confrontación más política de lo que parece, la búsqueda de la verdad enfrenta a los personajes con su propia historia. A medida que se desarrollan las revelaciones íntimas, la moralidad se tambalea cada vez más y el bien y el mal se ponen patas arriba. « ¿Qué quedará de las promesas de cambio en el mundo venidero? » podría ser la pregunta que pone punto final a esta historia.

DURACIÓN 1 hora 20 minutos

RATES C: 6 a 11?

14+ años

20 h en Rayon vert

Ein ungleiches Paar wird eingesperrt und das einzige Band, das sie noch zusammenhält, ist ihr Kind. Sie sind gezwungen, zusammenzuleben, und stellen ihre Überzeugungen auf die Probe, als sich die Pandemie auf der ganzen Welt ausbreitet. Dennis Kelly, der der Tradition der englischen « Küchenstücke » treu bleibt und ein großartiger Geschichtenerzähler ist, schildert die Geschichte von Sie und Er mit Humor und Grausamkeit. In dieser Auseinandersetzung, die politischer ist als sie scheint, konfrontiert die Suche nach der Wahrheit die Charaktere mit ihrer Geschichte. Während die intimen Enthüllungen fortschreiten, wird die Moral immer mehr erschüttert, und Gut und Böse werden auf den Kopf gestellt. die Frage « Was bleibt von den Versprechungen, dass die Welt danach anders sein wird? » könnte die abschließende Frage dieser Geschichte sein.

DAUER 1h20

TARIFE C : von 6 bis 11?

14 Jahre +

Um 20 Uhr im Grünen Strahl

