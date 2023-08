Portrait de Raoul Le Rayon Vert Saint-Valery-en-Caux, 11 octobre 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Portrait de Raoul Mercredi 11 octobre, 20h00 Le Rayon Vert inscription

Costumier, actrice, comédien : Raoul Fernandez embrase la scène et nous conte sa vie extraordinaire. Qu’est-ce qu’on entend derrière une porte entrouverte ?

Engagé comme costumier à la Comédie-Française, il finit par donner la réplique à Catherine Hiegel sur scène. Et c’est Copi, en lui offrant un jour une perruque blonde, qui va révéler l’actrice qui sommeille en lui…

La vie de Raoul Fernandez est ainsi remplie d’histoires étonnantes, dignes d’un roman. Comment ce jeune homme passionné de couture, fraîchement débarqué du Salvador, va devenir comédien et travailler sous la direction des plus grands ?

De fil en aiguille, il nous raconte son passage de l’ombre à la lumière. Les mots de Philippe Minyana et la mise en scène de Marcial Di Fonzo Bo enveloppent avec délicatesse les extravagances de Raoul. Entrant sous les projecteurs les bras chargés de tissus, l’acteur les dépose et les déroule au sol au fil de ses confidences, habillant le plateau de sa présence flamboyante et de sa voix envoûtante.

Le Rayon Vert 14 rue de la Grâce de Dieu 76460 Saint Valery en Caux Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 97 25 41 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T20:00:00+02:00 – 2023-10-11T22:00:00+02:00

2023-10-11T20:00:00+02:00 – 2023-10-11T22:00:00+02:00