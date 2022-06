Le ravissement d’Adèle Pau Pau Catégories d’évènement: 64000

Pau

Le ravissement d’Adèle Pau, 16 juin 2022, Pau. Le ravissement d’Adèle Théâtre du Laü 81 Avenue du Loup Pau

2022-06-16 – 2022-06-16 Théâtre du Laü 81 Avenue du Loup

Pau 64000 10 10 EUR [Mini-série théâtrale] – IRRÉSOLUTION DE L’ÉNIGME EN DEUX ÉPISODES

19h30 – 1ère partie

20h30 Entracte avec buffet

21h15 – 2ème partie Adèle, une jeune fille, a disparu.

Théâtre du Laü 81 Avenue du Loup Pau

