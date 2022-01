Le Ravissement d’Adèle L’Alliage, 21 mai 2022, Olivet.

Le Ravissement d’Adèle

L’Alliage, le samedi 21 mai à 20:30

**Adèle, 16 ans, a disparu de son petit village de France bien profonde : fugue ou rapt ?… Les commerçants, les parents, les voisins, tout le monde suspecte tout le monde.** Alors naissent les ragots et les rumeurs jusqu’à ce que la tentation de justice expéditive et de lynchage collectif se profile… L’enquête sur la disparition d’Adèle a peu d’importance au fond, elle est surtout prétexte à dépeindre des comportements d’hommes et de femmes à la fois terriblement sombres de par tout ce que leur humanité peut avoir de petit, de faible, de lâche et à la fois terriblement drôles de par la truculence et la folie qui leur sont injectées par la plume cinglante de Rémi de Vos. Spectacle participatif La Cie Le Grand Souk fait appel à la population locale pour cette création. Une vingtaine de comédiens débutants et amateurs – enfants et adultes – rejoindra les comédiens professionnels sur scène. Accès soumis à présentation du pass sanitaire PLEIN TARIF : 15€ • TARIF RÉDUIT / PASS : 10€ Tout public à partir de 12 ans l’Alliage Salle de spectacle Assis 2h

Sur réservation – Ouverture de la billetterie : mardi 15/03 à 10h

de Rémi De Vos par la Cie Le Grand Souk

L’Alliage 1 rue Michel Roques – 45160 OLIVET Olivet Loiret



