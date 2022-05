Le Ravissement d’Adèle La Ferté-Saint-Aubin, 28 mai 2022, La Ferté-Saint-Aubin.

Le Ravissement d’Adèle La Ferté-Saint-Aubin

2022-05-28 20:30:00 – 2022-05-28 23:00:00

La Ferté-Saint-Aubin Loiret

La Compagnie le Grand Souk vous propose le samedi 28 mai 2022 à partir de 20h30 une comédie sociale aigre-douce qui parle à tous, fait sens et laisse trace car elle nous rappelle à quel point l’être humain est fragile, à quel point le collectif impacte le chacun et elle nous le rappelle de la plus belle façon : En nous faisant rire!

45 acteurs et figurants sur scène !

Venez nombreux et passer un moment heureux avec des comédiens plein d’entrain !

+33 2 38 64 81 34 https://my.weezevent.com/le-ravissement-dadele

La Ferté-Saint-Aubin

