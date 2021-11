Le Ravi fête ses 18 ans ! L’Ekonature, 12 novembre 2021, Marseille.

Le Ravi fête ses 18 ans !

L’Ekonature, le vendredi 12 novembre à 18:00

18 ans de satire et d’enquête en Paca ! Venez fêter le numéro 200 du Ravi avec toute l’équipe du journal ! Entrée libre Au programme : À 18h00 : Grand débat sur 18 ans de journalisme pas pareil à Marseille et en PACA À 20h00 : Concert du Collectif K et de leurs invités Kati et Vito Mais aussi un atelier caricature, une exposition avec les meilleures unes et dessins, des surprises, des cadeaux et même la cuvée spéciale du Ravi. Bar et restauration sur place.

L’Ekonature 1 Rue des Trois Rois, 13006 Marseille Marseille La Plaine Bouches-du-Rhône



