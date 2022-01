le Ravi fête ses 18 ans bis à Arles CIA Coopérative inter-associations Arles Catégories d’évènement: Arles

CIA Coopérative inter-associations, le mardi 8 février à 19:00

Retrouvez l’équipe du Ravi et de l’Arlésienne CIA Coopérative inter-associations, 5 rue du Pont, 13200 Arles 19h00 : radio Aïoli enregistrera, en direct et en public, une émission pour revenir sur le fond de l’affaire CCI / le Ravi et sur la multiplication des procès bâillons, une mode importée des États-Unis. Tout découvrir sur l’affaire : [[http://urlr.me/hqBbx](http://urlr.me/hqBbx)](http://urlr.me/hqBbx) Lire le compte-rendu du procès : [[http://urlr.me/Cxw5j](http://urlr.me/Cxw5j)](http://urlr.me/Cxw5j)

Gratuit

Le Ravi, journal d’enquête et de satire en Paca vous donne rendez-vous CIA Coopérative inter-associations 5 rue du Pont, 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

2022-02-08T19:00:00 2022-02-08T23:30:00

