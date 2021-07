Saint-Denis-du-Maine Saint-Denis-du-Maine Mayenne, Saint-Denis-du-Maine LE RATCONTEUR À LA PLAGE Saint-Denis-du-Maine Saint-Denis-du-Maine Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Denis-du-Maine

LE RATCONTEUR À LA PLAGE Saint-Denis-du-Maine, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Saint-Denis-du-Maine. LE RATCONTEUR À LA PLAGE 2021-07-09 – 2021-07-09 D152 Base de Loisirs de La Chesnaie

Saint-Denis-du-Maine Mayenne Saint-Denis-du-Maine Petites et grandes oreilles sont les bienvenues pour écouter, en plein air de belles histoires lues par les bibliothécaires du réseau de lecture intercommunal.

A partir de 4 ans. Annulation en cas de pluie Durant le mois de juillet, l’heure du conte se délocalise à la base de Loisirs de la Chesnaie. mediatheque.meslay@paysmeslaygrez.fr +33 2 43 02 59 56 http://www.lecture-paysmeslaygrez.fr/ Petites et grandes oreilles sont les bienvenues pour écouter, en plein air de belles histoires lues par les bibliothécaires du réseau de lecture intercommunal.

A partir de 4 ans. Annulation en cas de pluie dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Saint-Denis-du-Maine Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Denis-du-Maine Adresse D152 Base de Loisirs de La Chesnaie Ville Saint-Denis-du-Maine lieuville 47.96574#-0.53301