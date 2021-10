Paris Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Le rapport de la CIASE et après . Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Catégorie d’évènement: Paris

le lundi 15 novembre à 20:30

En présence de Marie-Rose BOODTS (psychologue). Adoration du St Sacrement de 19h30 à 20h15 Forum à partir de 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T20:30:00 2021-11-15T22:30:00

