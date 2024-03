Le Randopolitain – saison 2024, samedi 2 mars 2024.

Le dimanche 20 octobre 2024

Le dimanche 13 octobre 2024

Le dimanche 06 octobre 2024

Le dimanche 22 septembre 2024

Le dimanche 15 septembre 2024

Le dimanche 08 septembre 2024

Le mercredi 10 juillet 2024

Le dimanche 07 juillet 2024

Le mercredi 03 juillet 2024

Le lundi 01 juillet 2024

Le dimanche 16 juin 2024

Le dimanche 09 juin 2024

Le dimanche 02 juin 2024

Le samedi 01 juin 2024

Le dimanche 26 mai 2024

Le dimanche 12 mai 2024

Le dimanche 05 mai 2024

Le samedi 04 mai 2024

Le dimanche 28 avril 2024

Le dimanche 14 avril 2024

Le dimanche 07 avril 2024

Le samedi 06 avril 2024

Le dimanche 24 mars 2024

Le samedi 23 mars 2024

Le dimanche 17 mars 2024

Le dimanche 10 mars 2024

Le dimanche 03 mars 2024

Le samedi 02 mars 2024

.Tout public. gratuit

Randopolitain, ce sont 100 randonnées ouvertes à tous pour parcourir l’Île-de-France et ses paysages jusqu’à la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.

Jusqu’en octobre 2024, nous vous donnons rendez-vous un dimanche sur deux et un mercredi par mois pour marcher entre deux gares, sur des parcours de 15 à 20 km, à la découverte des plus beaux espaces naturels franciliens sur les sentiers de la Fédération française de la randonnée pédestre.

Après des saisons 2022 et 2023 réussies, place à 2024 ! Pour sa troisième saison, le Randopolitain fera cette année la plus grande randonnée possible en Île-de-France avec le « Très Grand Tour », soit 650 km de randonnée et de balade en suivant le mythique GR1 qui explore les confins franciliens et le GR75 qui ceinture la capitale.

Un tour des forêts franciliennes

En 2024, le Randopolitain invite à prendre le large pour aller explorer les frontières de l’Île-de-France… Le départ sera donné le 3 mars, depuis la porte Maillot. Cet ancien rond-point automobile à l’entrée de Paris, en pleine restructuration, est aussi – et c’est moins connu – la porte d’entrée d’un long corridor forestier : depuis l’orée du bois de Boulogne, on peut rejoindre à pied le domaine de Saint-Cloud, le bois de la Couronne et la forêt domaniale de Marly, avant de gagner, étape par étape, les massifs de l’Hautil et de Montmorency, de L’Isle-Adam et de Carnelles, de Chantilly, de Crécy et de Bréviandes, de Fontainebleau et de Rambouillet…

Si les noms de ces forêts sont souvent connus, tout le propos de cette troisième saison du Randopolitain est d’en montrer l’accessibilité en transports en commun, avec une série de vingt randonnées qui débutera le 3 mars et se déroulera presque chaque dimanche jusqu’en octobre 2024. Quoi de mieux que la marche pour se familiariser avec les forêts mais aussi avec les paysages franciliens, avec cette esthétique de la banlieue, véritable collage d’atmosphères, d’architectures et de panoramas ?

Des balades et des randonnées sous l’égide de l’Olympiade culturelle

2024 est aussi l’année des Jeux olympiques et paralympiques, qui vont attirer l’attention du monde entier sur la région parisienne. Le Randopolitain s’inscrit dans cette dynamique puisqu’il a reçu le label « Olympiade culturelle » en raison du lien qu’il tisse entre la marche – le sport le plus pratiqué en France – et un territoire aux richesses culturelles et naturelles unique au monde.

Accompagnés d’une forestière lors de chaque étape du GR1, nous établirons collectivement un diagnostic de la forêt francilienne confrontée au réchauffement climatique, et apprendrons à mieux voir les espaces naturels comme des espaces vivants. Lors de ces randonnées, nous écouterons également des lectures en plein air proposées par des bibliothécaires de la Ville de Paris, qui raconteront une histoire littéraire de la marche et de la nature.

Des balades complémentaires permettront de partir à la découverte du GR75 ainsi que de la Petite Ceinture parisienne, cette ancienne voie ferrée devenue un espace naturel et une réserve de biodiversité. Des urbanistes et une naturaliste nous raconteront l’histoire des lieux et nous feront partager leur connaissance des plantes.

Comment participer ?

Pour participer, rien de plus simple ! Il suffit de s’inscrire en ligne. Mais attention, les places (limitées à 45 par randonnée) partent extrêmement vite : il faut être aux aguets. Il vous sera demandé d’apporter un pique-nique, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo, ainsi que des chaussures de randonnée ou de sport. Un e-mail sera envoyé aux inscrits 3 jours avant la date de l’événement, leur précisant notamment le lieu de rendez-vous.

Pour l’instant, seulement trois dates sont annoncées sur le site, mais les infos des autres randonnées arrivent au fur et à mesure.

Départ des randonnées dans les forêts franciliennes

Contact : https://www.enlargeyourparis.fr/randopolitain

Ville de Paris