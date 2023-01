FRACAS Le Ramier Roques Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Cie Filles del Facteur Le Ramier 14 avenue de la Gare – Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie Fracas est un spectacle de cirque de rue qui mêle contorsion, trapèze Washington et jeu burlesque, le tout dans une écriture absurde. Il s’agit d’une histoire d’amour entre deux femmes brutales, dont la devise secrète (mais partagée) serait : « Le bien pour l’autre ; le meilleur pour soi. »

Coincées dans un quotidien très ennuyeux, voire merdique, leur vie prend la forme d’un jeu, où elles échappent à leurs incompréhensions, leurs peurs et leur triste réalité à chialer le dimanche soir. Ainsi que le lundi. Et le mardi…

Laissant parler les clowns qui ne sommeillent pas en elles, elles se cognent aux murs épais de la vie et jouent à la mort pour voir comment ça fait. l

Artiste co-autrices du spectacle :

Ayru QUISPE APAZA et Juliette FRENILLOT

À partir de 19 h, petite restauration sur place avec le restaurant Aux gens heureux.

