Tout au long du week-end, venez relever le défi du « Rallye photo des Kasparian » ! Animaux, instruments de musique, voitures… Saurez-vous retrouver tous les détails cachés dans l’exposition ?

Familles et enfants dès 5 ans.

Centre du patrimoine arménien 14, rue Louis Gallet, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00