Aveyron Place Saint-Georges Saint-Juéry Tarn Saint-Juéry Edition 2023 du rallye : le dimanche 23 avril ! Plus d’informations à venir, mais d’ici là, voici le programme 2022 :

Ce rallye est ouvert à tout licencié de la F.F.C.K (Carte Canoë Tempo, Canoë +). Vous profiterez de cette journée pour découvrir les fameuses gorges de Flauzins de plus de 200 m de profondeur. C’est un site sauvage où l’on ne peut naviguer qu’avec un niveau d’eau suffisant. Pour ce rallye, EDF, nous octroie le lâcher d’eau qui a été sollicité par le Comité Départemental Canoë Kayak du TARN (CDCK). Chaque club assure la sécurité de ses adhérents.

N’oubliez pas : parcours d’orientation proposé avec plan & 4 balises à poinçonner.

Programme 2022 : . 09h00 : Inscriptions & paiement

. 10h00 : départ navette entre le Pont de La Roque & le camping

. Vers 10h45 : départ navigation

. Vers 13h30 : Arrivée au Camping du Gourpassou

. 3,00€ par personne pour les licenciés FFCK et FFRP (Randonnée)

. 2,00 € pour les non licenciés Canoë/Kayak : assurance journée (carte Tempo)

. 10,00 € repas

. Descente Découverte Sportive : 25,00 €, repas compris (15,00 € sans repas) Encadrée par un moniteur diplômé, bateau, casque, gilet et pagaie fournis.

Pour sportifs de 15 ans et plus, chaussures fermées, combinaison et coupe-vent obligatoires. Comme tous les ans, la Maison d’animation Lo Capial à Saint-Juéry (Sections CK/ Rando) organise le Rallye du Viaur en partenariat avec la Commune de Jouqueviel, l’Association Viaur Vivant, le Comité des fêtes de Jouqueviel et le CDCK81. OT Villefranche-Najac

