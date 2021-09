Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Aisne, Bohain-en-Vermandois Le Rallye du « Fabuleux bestiaire de la Fontaine » Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Catégories d’évènement: Aisne

Bohain-en-Vermandois

Le Rallye du « Fabuleux bestiaire de la Fontaine » Bohain-en-Vermandois, 25 septembre 2021, Bohain-en-Vermandois. Le Rallye du « Fabuleux bestiaire de la Fontaine » 2021-09-25 10:00:00 – 2021-09-25 16:00:00

Bohain-en-Vermandois Aisne Bohain-en-Vermandois Vous aimez les énigmes ? Vous avez envie de passer un moment amusant et ludique en famille ?

Pour l’anniversaire des 400 ans de Jean de La Fontaine, la bibliothèque organise le 25 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h, le Rallye du « Fabuleux bestiaire de la Fontaine » !

Ce parcours d’énigmes aura lieu en centre-ville.

Chaque participant sera récompensé !

Inscription gratuite, ouvert à tous début septembre.

dernière mise à jour : 2021-09-07

