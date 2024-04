Le Rallye des Pépites Limoges Ester Technopole Limoges, vendredi 24 mai 2024.

Le Rallye des Pépites Limoges Ester Technopole Limoges Haute-Vienne

Toute la journée

En équipage de 4 personnes, le Rallye des Pépites, jeu de piste ludique et citoyen vous fera partir à la rencontre d’entreprises étapes sur plusieurs circuits avec pour objectif de vous faire découvrir le potentiel économique d’une ville sous l’angle de la mixité professionnelle et de l’entrepreneuriat au féminin…

Au fil du parcours, laissez-vous accueillir par les entreprises étapes dynamiques et passionnées de votre ville qui auront à cœur de vous faire découvrir leur métier et ses multiples facettes. Un format adapté pour tous ! Le matinée est réservé aux scolaires pour leur orientation et l’après-midi aux étudiants, demandeurs d’emploi et collaborateurs d’entreprises !

Inscriptions du 11 mars 2024 au 12 mai 2024.

Inscriptions et détails de la programmation sur le site (en lien). 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-24

Ester Technopole 1 Avenue d’Ester

Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@rallyedespepites.com

L’événement Le Rallye des Pépites Limoges Limoges a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Limoges Métropole