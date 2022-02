le Rallye des Pépites Bordeaux, 2 avril 2022, .

le Rallye des Pépites

Bordeaux, le samedi 2 avril à 09:00

**Le concept** En équipage de 4 personnes, le Rallye des Pépites, jeu de piste ludique et citoyen vous fera partir à la rencontre d’entreprises étapes sur plusieurs circuits avec pour objectif de vous faire découvrir le potentiel économique d’une ville sous l’angle de la mixité professionnelle et de l’entrepreneuriat au féminin… Au fil du parcours, laissez-vous accueillir par les entreprises étapes dynamiques et passionnées de votre ville qui auront à cœur de vous faire découvrir leur métier et ses multifacettes. Découvrez la place possible de la femme d’aujourd’hui et de demain en entreprise … et gagnez des points tout au long de votre parcours.

Sur inscription

Bordeaux 33000 Centre ville Centre ville



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T09:00:00 2022-04-02T17:00:00