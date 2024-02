Le Rallye des Guides 2024 Place des Quinconces Bordeaux, mercredi 21 février 2024.

Le Rallye des Guides 2024 Partez à l’aventure avec un grand rallye touristique dans Bordeaux ! Ecoutez les anecdotes de nos guides, résolvez des énigmes en équipe et découvrez Bordeaux autrement ! Mercredi 21 février, 14h00 Place des Quinconces Participation libre. Limite de 30 participants.

Et si on partait à l’aventure ?

Dans le cadre de la journée internationale des guides, les guides de Bordeaux organisent le mercredi 21 février prochain un Rallye touristique !

Avec ce grand jeu rempli d’énigmes et de quizz, jouez en famille ou entre amis, et découvrez ou re-dévouvrez Bordeaux, ses statues, places et monuments. Devenez enquêteur bordelais et tentez de résoudre les énigmes posées par nos guides-conférenciers, que vous rencontrerez tout au long de votre parcours !

Infos pratiques

QUAND : RDV le mercredi 21 février à 14h.

RDV le mercredi 21 février à 14h. OÚ : RDV devant le Place des Quinconces, devant le Monument des Girondins (côté face au Grand Théâtre) Cherchez le ballon blanc !

RDV devant le Place des Quinconces, devant le Monument des Girondins (côté face au Grand Théâtre) Cherchez le ballon blanc ! Fin du Jeu à 16h30, Place des Quinconces.

