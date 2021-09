Biscarrosse Biscarrosse Biscarrosse, Landes Le rallye des Deuch’s Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Le rallye des Deuch’s Biscarrosse, 26 septembre 2021, Biscarrosse. Le rallye des Deuch’s 2021-09-26 – 2021-09-26 Esplanade Avenue de la Plage

Cette 4ème éditions du Rallye des Deuch's met le cap à l'ouest. En plus d'aborder le thème de tous les cancers lors des étapes, les kilomètres parcourus à bord de nos 2cv seront l'occasion de mettre en avant le patrimoine Français croisés sur la route . Aujourd'hui il faut encore et toujours informer la population sur la prévention, les facteurs de risques, l'accompagnement pendant et après la maladie. En effet, beaucoup pensent ne pas être concernés, d'autres ont peur, mais ces jolies 2cv sont de véritables aimants et aident à véhiculer un message sur toute la France, que face au cancer, au contraire, nous sommes tous concernés. Au programme : Stand soins, stand information du CRCDC des landes et de la ligue contre le cancer avec pour apprendre les gestes d'autopalpation mammaire et quizz . Démo de surfs, Echassiers landais, Exposition de véhicules, Band'a Bisca

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Biscarrosse Adresse Esplanade Avenue de la Plage Ville Biscarrosse lieuville 44.44551#-1.2556