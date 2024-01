Polokus & Mugen Le Rallumeur d’étoiles Martigues, 26 janvier 2024, Martigues.

Polokus & Mugen Vendredi 26 janvier 2024, 21h00 Le Rallumeur d’étoiles Prix libre

Début : 2024-01-26T21:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-26T21:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:30:00+01:00

Polokus & Mugen forment un duo qui mélange rap et accordéon.

Il est composé de Polokus (rap, saxophone) et de Mugen (accordéon, trombone).

Partageant la scène depuis six ans au sein du groupe LES TEMPILIERS, les deux acolytes s’aventurent sur des beats hip-hop, trap ou electro.

Ils proposent une musique festive où les rythmes et les textes gardent une place centrale.

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre.

https://youtu.be/RR-pqdgKkYY

