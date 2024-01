Yoanna Le Rallumeur d’étoiles Martigues, dimanche 21 janvier 2024.

Yoanna ♫♫♫ Dimanche 21 janvier, 12h00 Le Rallumeur d’étoiles Prix libre

Début : 2024-01-21T12:00:00+01:00 – 2024-01-21T14:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T12:00:00+01:00 – 2024-01-21T14:00:00+01:00

Vous la connaissez gouailleuse, en colère, provocatrice.

Vous la devinez sincère, fragile, à fleur de peau.

Vous la découvrirez aussi tendre, trempée et drôle. Une version complète de Yoanna, à nu sans artifices.

Des émotions poreuses et intenses qui vous feront chavirer.

Une version nouvelle amorcée l’an dernier à Avignon où elle s’est dévoilée en toute intimité.

Accordéoniste autodidacte, Yoanna fait remonter cet instrument magique à la surface des préjugés grâce à l’habileté musicale de Mathieu Goust.

​Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre.

https://youtu.be/RMsElnwjvUI

