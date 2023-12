Lo Pailhes Le Rallumeur d’étoiles Martigues, 19 janvier 2024, Martigues.

Lo Pailhes Vendredi 19 janvier 2024, 21h00 Le Rallumeur d’étoiles

Début : 2024-01-19T21:00:00+01:00 – 2024-01-19T23:30:00+01:00

Il est un animal rare.

Il croit aux vertus de la simplicité. Des mélodies rock crépusculaires.

Une puissance de la parole.

Il écrit des textes sans concessions qui ne tournicotent pas autour d’une idée.

C’est presque sauvage par les temps qui courent.

La poésie rock ombreuse et abstraite des chansons de Lo Pailhès rappelle à bien des égards celles d’un certain Lou Reed.

Un spleen quasi baudelairien qui nous fait plonger dans les histoires grotesques et sérieuses.

Un univers à mi-chemin entre songe et réalité. Des atmosphères plutôt sombres portées par un phrasé découpé et tranché.

Bref, du rock français comme on l’aime.

Stylé et parfaitement sincère.

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre.

https://youtu.be/R1xaeLf2WxA

