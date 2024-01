MISTRAL Show: Swen l’Humain / Misty / Zaarm / Suicide Blonde Le Rallumeur d’étoiles Martigues, vendredi 12 janvier 2024.

MISTRAL Show: Swen l’Humain / Misty / Zaarm / Suicide Blonde ♫♫♫ Vendredi 12 janvier, 21h00 Le Rallumeur d’étoiles Prix libre

Début : 2024-01-12T21:00:00+01:00 – 2024-01-12T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-12T21:00:00+01:00 – 2024-01-12T23:30:00+01:00

MISTRAL unit des passionné.e.s du spectacle vivant en guidant les artistes vers leurs objectifs pour permettre d’offrir au public des expériences culturelles captivantes.

Notre association cherche à insuffler un nouveau regard sur le paysage culturelle en soutenant les tempêtes de talents et cela en leur fournissant les outils nécessaires à leur développement artistique.

Au-delà de la musique, MISTRAL se veut d’être un programme qui met en avant la diversité créatrice et culturelle en englobant tout les arts du spectacle vivant aux arts visuels.

Ensemble, faisons souffler le mistral de la créativité et de la diversité artistique.

L’association Mistral vous propose ce soir là 4 artistes:

– « Swen l’Humain »

– « Misty »

– « Zaarm »

– « Suicide Blonde »

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre.

https://youtu.be/LvetuFplqto

