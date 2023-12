Radica Sicula Le Rallumeur d’étoiles Martigues, 6 janvier 2024, Martigues.

Radica Sicula Samedi 6 janvier 2024, 21h00 Le Rallumeur d’étoiles Prix libre

Début : 2024-01-06T21:00:00+01:00 – 2024-01-06T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-06T21:00:00+01:00 – 2024-01-06T23:30:00+01:00

Radica Sicula fait écho des récits musicaux traditionnels de la majestueuse île de la Sicile.

Ses chants racontent les traces des cultures ayant élu domicile sur ce grand et énigmatique bout de terre, en Mer Méditerranée.

Les arias d’amour, de passion, de travail, de révolte, les berceuses et les légendes sont interprétés avec toute la ferveur qui fait leur sens.

La voix est de caractère fort attachante, l’instrumentation délicate et généreuse.

DISTRIBUTION

Carine Lotta . Chant

Karine Monteil . Accordéon

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre.

https://youtu.be/eSxQcePoooA

_____________________________________________________________

