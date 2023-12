1 vers 2 trop Le Rallumeur d’étoiles Martigues, 5 janvier 2024, Martigues.

1 vers 2 trop Vendredi 5 janvier 2024, 21h00 Le Rallumeur d’étoiles Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-05T21:00:00+01:00 – 2024-01-05T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-05T21:00:00+01:00 – 2024-01-05T23:30:00+01:00

Après mille déboires, de groupes en bou-teilles, c’est dans le fond du verre que ce duo a fermenté.

Entre deux bœufs saucés à la bourguignonne est née l’envie d’ac-coucher de poésies allongées sur un lit de musique : en somme de la « poésique ».

Alors, trinquer aux vers de Genet et se tâ-cher d’un rouge Aragon.

Rire aux éclats le Rictus crispé, Glissant sur les tourments d’Artaud.

Et, marteau, se brûler les lèvres de sels noirs Baldwin…La recette est simple: des textes posés sur l’harmonie d’un piano et les cadences de batterie – le tout arrosé d’une voix qui oscille entre spoken words et chanson.

« Beau comme une rencontre fortuite sur une table de dissection d’unmachine à coudre et d’un parapluie. »

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre.

https://youtu.be/ecRyuNuYnIE

_____________________________________________________________

