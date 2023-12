Catalogue Le Rallumeur d’étoiles Martigues, 16 décembre 2023 20:00, Martigues.

Catalogue Samedi 16 décembre, 21h00 Le Rallumeur d’étoiles Prix libre

Post punk fin du monde

Groupe dans la mouvance du revival post-punk, Catalogue est influencé par le foisonnement musical des années 80 de l’après punk.

De ces années, ils entendent le brassage des genres, la mécanique de la danse et l’absence de limite.

Portée par une boîte à rythme têtue, la basse martèle tandis que guitares, synthés et voix façonnent les mélodies : Rock explosif et new-wave classe.

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre.

https://youtu.be/MJSzHDMGjYc

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Catalogue Band », « cache_age »: 86400, « description »: « CATALOGUE- MODERN DELUSION – Parallel Lines – nMusic by CATALOGUE nVideo by Dario Ben Taharnncatalogue.band@gmail.comnhttp://catalogue.bandcamp.comnhttps://www.facebook.com/Catalogue.Bandnhttps://www.juno.co.uk/products/catalogue-modern-delusion/901864-01/nhttps://bfan.link/modern-delusion?fbclid=IwAR0flKHRGcRrYLvkcT9Qu3btjz64CkJ-m3_A9_efFDbTw5N4841uHL1ef0s », « type »: « video », « title »: « CATALOGUE- Parallel Lines », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/MJSzHDMGjYc/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=MJSzHDMGjYc », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC6hw2VTlP0gqyq_OPclF3Jw », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/MJSzHDMGjYc »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T21:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:30:00+01:00

2023-12-16T21:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:30:00+01:00