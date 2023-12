The Loving Dead Le Rallumeur d’étoiles Martigues, 15 décembre 2023 20:00, Martigues.

The Loving Dead Vendredi 15 décembre, 21h00 Le Rallumeur d’étoiles Prix libre

The Loving Dead prend forme en 2012 dans un mélange de punk old school et de cold wave se positionnant à mi-chemin entre l’insouciance festive des Ramones et la dépression destructrice de Joy Division.

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre

https://youtu.be/tP3oqpARPLc

_____________________________________________________________

