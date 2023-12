Saravah Le Rallumeur d’étoiles Martigues, 9 décembre 2023 20:00, Martigues.

Saravah Samedi 9 décembre, 21h00 Le Rallumeur d’étoiles Prix libre

Saravah est un duo réunissant Elaine Lopes et Anne-Sophie Cabrillat autour de leur identité culturelle et musicale.

Créé en septembre 2018, Saravah fait preuve de fraicheur, de féminité, d’humour et d’exigence vocale et musicale.

A travers des arrangements originaux, des réécritures et des compositions les 2 musiciennes nous invitent à un voyage aller-retour Paris-Rio, plein de romantisme, de fougue et de désinvolture, mais surtout de samba !

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre.

https://youtu.be/6aMZPQvM0-c

2023-12-09T21:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:30:00+01:00