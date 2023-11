Jo Corbeau & le trident Le Rallumeur d’étoiles Martigues, 8 décembre 2023, Martigues.

Jo Corbeau & le trident Vendredi 8 décembre, 21h00 Le Rallumeur d’étoiles Entrée et adhésion à prix libre

Tout le monde connaît Jo Corbeau !

Retour sur 40 années de reggae phocéen

Jo Corbeau (France Inter, Radio Nova, Arte, Canal +…) ; le pionnier du reggae marseillais, inventeur du célèbre cri de ralliement des tribus phocéennes « YEBA AIOLI » depuis son premier single « REGGAE LUSSAC » composé il y a plus de 40 ans, sort enfin sa discographie sur les plateformes ainsi qu’un E.P. inédit pour le plus grand plaisir de tous ceux qui, au travers du monde entier, aiment Marseille, le reggae et le verbe ensoleillé. Artiste prolifique et précurseur dans bien des domaines, Jo Corbeau a défriché la voie à nombre d’artistes majeurs : IAM, DAÏPIVO, TOKO BLAZE ou encore MASSILIA SOUND SYSTEM dont il est en partie à l’origine… !

Jo corbeau & le trident : un projet inédit !

La légende du griot arménien n’est pas près de se terminer…

Sous la houlette de Deny « Rastyron » (claviériste actuel de IAM, Raspigaous, Pablo Moses…) naît cet objet pointu qu’est « Le Trident ». Une formation reggae débridée accompagnant Jo Corbeau et laissant place à de larges plages d’improvisation portée par une équipe de musiciens qu’on ne présente désormais plus ; Christophe « Badan » à la basse et Loïc « Kilo » derrière la batterie. Probablement à contre-courant des productions actuelles, l’ensemble repositionne l’authenticité au centre du ring en puisant dans 40 années de reggae phocéen. Le sujet de cette nouvelle collaboration Un formidable E.P. inédit 4 titres enregistré d’une traite et emportée par le pionnier du reggae marseillais en personne ! ..

Entrée prix libre et conscient

Adhésion à l’association obligatoire et à prix libre.

https://youtu.be/fey2VqDRyeo

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « La Vieille Montagne Production », « cache_age »: 86400, « description »: « Jo Corbeau et le Trident n »Armagu00e9du00e9on »nnVoix lead : Jo CorbeaunDrums : Loic u00abu00a0Kilou00a0u00bbu00a0 WostrowskinBasse : Christophe u00abu00a0Badanu00a0u00bb CusinnClaviers & Choeurs : Denis u00abu00a0Rastyronu00a0u00bb TherynnEnregistru00e9 et mixu00e9 au Studio K ( Port de Bouc 13 )nPar Philippe u00abu00a0Pilouu00a0u00bb Marrau et Denis u00abu00a0Rastyronu00a0u00bbTherynnProduction : Aixu2019Qui? et La Vieille MontagnenRu00e9alisation et captation Vidu00e9o : Enligth CIE, Caillou, Axel, BatistenCaptation Live at Studio K ( 13 )nnhttps://www.instagram.com/jocorbeauetletrident/nhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100089014569103nhttps://www.facebook.com/studiokduchateaunhttps://www.facebook.com/LaVieilleMontagnenhttps://www.facebook.com/aixqui », « type »: « video », « title »: « JO CORBEAU ET LE TRIDENT « ARMAGEDEON » Live Session », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/fey2VqDRyeo/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=fey2VqDRyeo », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCgpDmM651rqUnRjG9VcKo4g », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/fey2VqDRyeo »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T21:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

2023-12-08T21:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00