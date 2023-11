Kétane Le Rallumeur d’étoiles Martigues, 24 novembre 2023, Martigues.

Kétane Vendredi 24 novembre, 21h00 Le Rallumeur d’étoiles Entrée & adhésion à prix libre et conscient

Chanter la joie, l’amour, la liberté

Quand Kétane monte sur scène, c’est pour vivre un instant de bonheur, de révolte et de partage.

Leurs textes en français sain dans les chansons fredonnées autour de feu re puis retravaillées à la sauce rock pour être des péries sur scène.

Des rythmes festifs, des sons saturés et du toum-tac Commentaire de la description de la musique de Kétane.

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre.

https://youtu.be/0qqyxQaksWg

