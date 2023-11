Nova Shapeers Le Rallumeur d’étoiles Martigues, 17 novembre 2023, Martigues.

Nova Shapeers Vendredi 17 novembre, 21h00 Le Rallumeur d’étoiles Entrée et adhésion à prix libre et conscient

Groupe de composition rock de salon de Provence.

Spectacle avec beaucoup d’énergie, de l’émotion et des riffs dont tu te souviendra longtemps.

Le trio est composé de Raphaël à la batterie (acoustique) puis de Jeremy qui assure l’aspect technique du groupe, clavier et basse. Ronan au chant et à la guitare électrique.

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre.

https://youtu.be/1wNvzaufQNM

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Nova Shapers », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez notre premier titre: Blurry linesnQuelques vers au sujet du parcours des artistes, le doute face u00e0 leurs choix.nnCopyright 2022 Nova Shapers. », « type »: « video », « title »: « NOVA SHAPERS – BLURRY LINES (Demo) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/1wNvzaufQNM/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=1wNvzaufQNM », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCtBrrVakhabUU-j5fl2luEA », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/1wNvzaufQNM »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T21:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:30:00+01:00

2023-11-17T21:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:30:00+01:00