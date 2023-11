LATE RELEASE PARTY de Traid & Yersa Le Rallumeur d’étoiles Martigues, 11 novembre 2023, Martigues.

LATE RELEASE PARTY de Traid & Yersa Samedi 11 novembre, 20h00 Le Rallumeur d’étoiles Prix libre

S’il fallait une occasion pour faire la fête, elle est toute trouvée !

Un an jour pour jour après la sortie de leur dernier album «Route d’IMAGO», les 2 artistes istréens Traid & Yersa vous invitent à leur « LATE RELEASE PARTY », une soirée dédiée à leur 2ème projet commun.

Enfants des 90’s bercés par les classiques des précurseurs du mouvement, les 2 artistes ont évité l’écueil de figer leurs propositions dans le temps : difficile de leur coller l’étiquette old school au vu de leurs productions actuelles, toujours plus modernes et innovantes.

Un set live énergique faisant la part belle aux morceaux de l’album mais pas que…Il est fort probable que le binôme nous prépare quelques surprises avec, qui sait, des morceaux inédits !

Un warm up 100% rap et une première partie assurée par 2 artistes de talent originaires également du pourtour de l’Etang de Berre : BR la Plume et Azdine BOUNCER.

Bref, une soirée dédiée aux amateurs de Hip Hop ou tout simplement à celles et ceux souhaitant passer un bon moment avec de la bonne musique et une bonne ambiance garantie !

Pour découvrir l’univers Traid & Yersa, c’est par ici:

https://youtu.be/1-WDmlAjzjM

Pour découvrir l’univers de BR LA PLUME et AZDINE BOUNCER, c’est par ici:

https://www.youtube.com/c/BRLaPlumeofficiel

https://www.youtube.com/@azdinebouncer6596

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T20:00:00+01:00 – 2023-11-11T23:30:00+01:00

