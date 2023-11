Crazy Meerkats Le Rallumeur d’étoiles Martigues, 10 novembre 2023, Martigues.

Crazy Meerkats Vendredi 10 novembre, 21h00 Le Rallumeur d’étoiles Entrée e tadhésion à prix libre et conscient

Les Crazy Meerkats ce sont de bonnes reprises en version rock jouées par des musicos qui envoient :

1 chanteuse un brin megalo,

2 guitaristes fous qui alternent des solos comme dans une course de relais,

1 batteur corse qui fait exploser la scène et 1 bassiste qui….aime boire des bières et accessoirement jouer de son instrument quand il a pensé à l’accorder .

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre.

https://www.facebook.com/crazymeerkats/videos/620022050287475

_____________________________________________________________

Le Rallumeur d'étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T21:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:30:00+01:00

