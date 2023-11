COCO DE BRUMES Le Rallumeur d’étoiles Martigues, 3 novembre 2023, Martigues.

COCO DE BRUMES Vendredi 3 novembre, 21h00 Le Rallumeur d’étoiles Entrée et adhésion à prix libre et conscient

COCO DE BRUMES

Guitare en main, elle chante ses doutes, ses angoisses et ses peurs, sans aucun filtre.

En glissant progressivement dans l’univers mélancolique de ses textes, vous vous surprendrez parfois à chanter avec elle et même à danser !

Attention, ses airs rentrent facilement en tête et

ont un goût de « reviens-y »…

DYLAN DE BRUMES

Ne vous fiez pas à son air si sérieux.

S’il a choisi la musique plutôt que le stand up, ses vannes ne sont jamais bien loin…

Autodidacte, il invente des thèmes aux sonorités espagnoles dont lui seul a le secret. Et on doit bien l’avouer, son jeu de guitare est aussi bon que son humour.

AURIANE DE BRUMES

Venant d’une formation classique de violon, elle eu un jour la brillante idée de se tourner vers les congas, ces merveilleuses percussions si peu encombrantes…

On l’entendra souvent dire « La flûte Auriane, c’est super la flute aussi… »

Mais ne laissez pas la puissance des congas prendre le dessus, car vous serez également charmé.es par sa voix envoutante.

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre.

https://youtu.be/lua4SbUSUhg

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Coco De Brumes », « cache_age »: 86400, « description »: « Ambivalence – Coco de brumesnnComposition et chant : Coline BouchynGuitares : Dylan Pocorny et Alice AstiernPercussion et chu0153ur : Auriane Soumier », « type »: « video », « title »: « Coco de brumes – Ambivalence [LIVE SESSION] », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/lua4SbUSUhg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=lua4SbUSUhg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCEgWeVDN_TjDchWdHuxFo5g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

Coco de brumes - Ambivalence [LIVE SESSION]

Lire cette vidéo sur YouTube

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/lua4SbUSUhg »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T21:00:00+01:00 – 2023-11-03T23:30:00+01:00

2023-11-03T21:00:00+01:00 – 2023-11-03T23:30:00+01:00