Trois musiciens de la ville Française de Limoges, Fabienne Albiac, Betti Lou et Steff Tej’ ont trouvé un empire sonore densément gigantesque avec la capacité de se fluidifier à travers des flux de psychédélisme et de poussière comique.

Deux guitares et une batterie, pas de basse car tant les six cordes que les effets ainsi que la sonorité des amplificateurs, parviennent à couvrir le vide des basses fréquences comme la même spatialité du son qui devient profond et vaste. Psych-rock mystique, avec la première composition « Oriental Memories » de plus de neuf minutes et demie.

Des éléments doom, stoner, lignes vocales masculines et vocalisations féminines, avec une démarche de guitares entre psychédélisme, blues et rock, à travers le soutien d’un rythme hypnotique, ouvrent un monde coloré et enfumé.

Six compositions, dont quatre entre plus de six minutes et précisément les plus de neuf de l’ouverture susmentionnée.

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre

