MANA SOUND Le Rallumeur d’étoiles Martigues, 20 octobre 2023, Martigues.

MANA SOUND Vendredi 20 octobre, 21h00 Le Rallumeur d’étoiles Prix libre

MANA SOUND c’est Gabrielle et Marco, un duo de musicien qui nous propose un large répertoire de covers internationales.

A l’aide de leurs instruments, de leur voix et de leurs machines, ils nous embarquent dans un univers pop/tribe où chaque morceau sera revisité:

AC/DC en reggae, Britney Spears en Maloya, James Brown en House, Shakira en Cumbia et bien d’autres…

Venez danser sur le son du Mana! «

https://youtu.be/oFs53AtTyNE

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre.

Le Rallumeur d'étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T21:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:30:00+02:00

