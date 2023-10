La chorale des meutes rieuses Le Rallumeur d’étoiles Martigues, 3 octobre 2023, Martigues.

La chorale des meutes rieuses Mardi 3 octobre, 19h30 Le Rallumeur d’étoiles

Le chœur de la meute!

Le collectif féministe des meutes rieuses propose à toutes celles qui le souhaitent, une fois par mois, un atelier chant.

On se regroupe pour détendre son corps, expérimenter la percussion corporelle et revisiter quelques chants féministes en superposant des voix, en canon…

Si ça te dit, rejoins ce petit chœur qui bat!

C’est mardi prochain, ça commence à 19h30 et ça finit à 21h30.

Adhésion à l’association obligatoire et à prix libre.

_____________________________________________________________

Le Rallumeur d'étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T19:30:00+02:00 – 2023-10-03T21:30:00+02:00