Martigues Scène Ouverte Le Rallumeur d’étoiles Martigues, 16 juin 2023, Martigues. Scène Ouverte Vendredi 16 juin, 19h00 Le Rallumeur d’étoiles 19H décrochage de l’exposition »Noire et Blanche » suivie d’une animation samba avec le modèle Jenny

Scène ouverte sans inscription

Chanteur/se, Danseur/se, Slameur/se, Musicien.ne : Viens te mélanger sur notre petite mais chaleureuse scène !!

Si besoin nous avons quelques instruments:

– une batterie

– une basse+ampli

– un ukulele

– un cajon

Début des festivités à 20H00 !!

Adhésion à l'association Le Rallumeur d'Étoiles obligatoire et à prix libre Le Rallumeur d'étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-06-16T19:00:00+02:00 – 2023-06-16T23:30:00+02:00

