Journeyman Le Rallumeur d’étoiles, 31 mars 2023, Martigues.

Journeyman Vendredi 31 mars, 21h00 Le Rallumeur d'étoiles

JOURNEYMAN, l’homme orchestre qui enregistre en live ses instruments, créant des boucles au groove imparable.

Un univers frais au service d’une voix lumineuse, rimant en Français et Anglais, à travers de furieux solos de guitare soul.

https://youtu.be/6cYb-bsXwN0

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre.

