Façon Jutu Vendredi 17 mars, 21h00 Le Rallumeur d’étoiles Entrée à prix libre / Adhésion à prix libre

Façon JuTu propose une musique insoumise au style original :

la rengaine-Roule !

Des compositions francophones, chantées et arrangées en empruntant aux musiques noires du monde entier…

Un son qui prend sa source partout où ça lui chante – des rives boueuses du Blues aux ravines du Maloya, en passant par les rues où coule le meilleur Funk – pour devenir lui-même le lit bouillonnant duquel jaillit une poésie tendre et sauvage, un appel à danser le monde.

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre.

Le Rallumeur d'étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-03-17T21:00:00+01:00 – 2023-03-17T23:30:00+01:00

