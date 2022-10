Milly et Silya Faya Le Rallumeur d’étoiles Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Milly et Silya Faya Vendredi 28 octobre, 21h00 Le Rallumeur d'étoiles

Prix libre

♫♫♫ Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur « Milly est une artiste engagée qui milite à travers ses textes et sa musique enregistrée au Sénégal au « Freedom Sound Records » par Natty, Musique aux accents afro latin reggae jazz hip-hop un mélange de couleurs et de bonnes vibes .

Portée par la sublime DJ marseillaise Silya Faya aux platines qui nous servira ses meilleures sélection roots reggae ragga Jamaïcain, après un voyage humanitaire au Népal elle se lance dans la Musique pour nous ambiancer de riddims pleins de bonnes vibrations «

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre

2022-10-28T21:00:00+02:00

2022-10-28T23:00:00+02:00

