Prix libre

♫CHANSON FRANCAISE♫ Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Bartleby chante les mots du quotidien contre lequel il se cogne.

Il aime Eels et Souchon, pas le bruit des klaxons.

Il aime lire,

Faire des ratures,

Réécrire je t’aime sur les murs.

Pour voir un peu mieux,

Il ferme ses paupières.

S’il va de l’avant c’est en marche arrière.

Il aime Brassens,

Pomme…

Tout ce qui réchauffe

Comme un soleil d’automne.

C’est un homosépia au coeur éponge,

Une espèce en voie de disparition qui descend du songe.

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association obligatoire et à prix libre.

