Samuel Leroy Le Rallumeur d’étoiles, 14 octobre 2022, Martigues.

Samuel Leroy Vendredi 14 octobre, 21h00 Le Rallumeur d’étoiles

Prix libre

♫CHANSON A TEXTE♫

Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Par ses textes bien tournés, ses musiques toujours entraînantes ou envoûtantes, les accompagnements pertinents, sa voix chaude et son léger accent septentrional et aussi par la mise en espace de ce disque, Samuel Leroy se montre lucide : il démonte toutes les facilités possibles de la chanson, et au contraire nous introduit avec habileté dans ce qu’elle a de meilleur : la capacité de faire rire ou sourire, de toucher, de provoquer l’empathie et surtout de faire réfléchir et d’en avoir une lecture secondaire.…»

Samuel Leroy, le copain qui vient vous amuser en vous chantant des calembredaines- mais vous n’en sortez pas intact

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre



