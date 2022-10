Anonym Le Rallumeur d’étoiles, 7 octobre 2022, Martigues.

Prix libre

♫ROCK♫

Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Anonym’ est un groupe de rock de reprises internationales et de compositions originales avec des

textes quasi exclusivement en français ! Le quatuor enchaîne quelques concerts chaque année afin

de faire partager sa passion pour la musique. Puisant dans des racines résolument rock et balayant

dans sa largeur le spectre « mélodico-bruitiste », Anonym’ affine sa personnalité musicale. Peu

soucieux des questions d’étiquette de genre musical, le groupe crée sans calculs savants, sans autre

préoccupation que celle de faire de la musique rock, sans autre volonté que celle de suivre

l’inspiration du moment.

Fin 2015, le groupe va accueillir le Line Up existant. Il a à son actif un album 8 titres sorti en 2012 et

un EP en cours de réalisation.

Aujourd’hui plus que jamais, Anonym’ fait entendre sa voix grâce à des compositions musclées qui, si

elles ont un tempérament musical anglo-saxon, tiennent à leur identité française dans les textes.

De l’énergie, des guitares tranchantes, une batterie appuyée et une basse dont les lignes cognent

comme un bon vieux diésel, le tout sans prise de tête et dans la bonne humeur, tel se veut Anonym’.

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association obligatoire et à prix libre.



