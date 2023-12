Jour de L’an au Rallumeur Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Martigues, 31 décembre 2023, Martigues.

Martigues Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31

Cette année le Rallumeur d’étoiles ouvrira ses portes le soir du 31 décembre, sur réservation et jauge limité. Rendez-vous au café associatif « Le rallumeur d’étoiles », dans le quartier de l’île à Martigues, pour ce Jour de L’an pas comme les autres.

Ramène ta quiche, ta play-list et ta bonne humeur !!

Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Quai Brescon

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme de Martigues