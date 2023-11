Concert :Catalogue Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Martigues, 16 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Le Trio marseillais Catalogue, composé d’Emma, Erik et Raph a sorti deux albums mélangeant rock noisy et post-punk.

Rendez-vous au café associatif « Le rallumeur d’étoiles », à Martigues, dans le quartier de l’île pour ce concert post punk fin du monde..

2023-12-16 21:00:00 fin : 2023-12-16 23:30:00. .

Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Quai Brescon

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Marseille trio Catalogue, made up of Emma, Erik and Raph, have released two albums mixing noisy rock and post-punk.

Join them at the café « Le rallumeur d’étoiles », in Martigues, in the Ile district, for this end-of-the-world post-punk concert.

El trío marsellés Catalogue, formado por Emma, Erik y Raph, ha publicado dos álbumes que mezclan rock ruidoso y post-punk.

Únete a ellos en el café « Le rallumeur d’étoiles », en Martigues, en el barrio de Ile, para este concierto post-punk del fin del mundo.

Das Marseiller Trio Catalogue, bestehend aus Emma, Erik und Raph, hat zwei Alben veröffentlicht, die Noiserock und Post-Punk mischen.

Wir treffen uns im Café associatif « Le rallumeur d’étoiles » in Martigues, im Viertel der Insel, für dieses Post-Punk-Endzeit-Konzert.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme de Martigues